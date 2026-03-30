Иран назвал американский план по урегулированию нереалистичным

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Полученный Ираном план США по урегулированию конфликта является нереалистичным, заявил официальный представитель МИД Ирана Исамил Багаи.

Он добавил, что все усилия Ирана в настоящий момент нацелены на собственную защиту.