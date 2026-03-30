МИД Ирана опроверг сообщения об участии в переговорах с США в Пакистане

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Иран не принимал участия во встрече в Исламабаде по прекращению конфликта Вашингтона и Тегерана, переговоров с США не было, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Встреча Пакистана со странами региона является теми (переговорными - ред.) рамками, которые они создали. Мы не принимали в ней участие. Прямых переговоров с США с предыдущего раунда к настоящему моменту не было. То, о чем говорят, - это послания, которые мы получили от ряда посредников, в том числе Пакистана, с желанием и запросом США провести переговоры", - сказал Багаи, чьи слова опубликовал информационный портал правительства Ирана.