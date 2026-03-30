МИД Ирана опроверг сообщения об участии в переговорах с США в Пакистане
Иран не принимал участия во встрече в Исламабаде по прекращению конфликта Вашингтона и Тегерана, переговоров с США не было, заявил официальный представитель МИД
МИД Ирана опроверг сообщения об участии в переговорах с США в Исламабаде
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Иран не принимал участия во встрече в Исламабаде по прекращению конфликта Вашингтона и Тегерана, переговоров с США не было, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на главу пакистанского МИД Исхака Дара, что Пакистан
, Саудовская Аравия
, Турция
и Египет
обсудили в Исламабаде
возможные пути прекращения конфликта между США
и Ираном
. После переговоров глава пакистанского МИД заявил, что Исламабад готов принять представителей США и Ирана для проведения переговоров по урегулированию конфликта в ближайшие дни.
"Встреча Пакистана со странами региона является теми (переговорными - ред.) рамками, которые они создали. Мы не принимали в ней участие. Прямых переговоров с США с предыдущего раунда к настоящему моменту не было. То, о чем говорят, - это послания, которые мы получили от ряда посредников, в том числе Пакистана, с желанием и запросом США провести переговоры", - сказал Багаи, чьи слова опубликовал информационный портал правительства Ирана.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран
осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.