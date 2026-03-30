Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
10:23 30.03.2026 (обновлено: 10:44 30.03.2026)
Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры
Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры
Федерация футбола Ирана сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о разрушении в стране спортивной инфраструктуры, в том числе футбольной, в связи с... РИА Новости Спорт, 30.03.2026
иран
в мире, иран, международная федерация футбола (фифа), спорт, вокруг спорта
Футбол, В мире, Иран, Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт, Вокруг спорта
Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры

Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры в стране

Сборная Ирана по футболу. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Федерация футбола Ирана сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о разрушении в стране спортивной инфраструктуры, в том числе футбольной, в связи с конфликтом с США и Израилем.
"С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконной военной агрессии на священной земле Исламской Республики Иран был нанесен серьезный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно иранскому футболу", - приводит текст письма федерации страны в ФИФА иранское агентство ISNA.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира.
США и Израиль 28 февраля этого года начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ФутболВ миреИранМеждународная федерация футбола (ФИФА)СпортВокруг спорта
 
