Иран восстановил подачу электроэнергии в Тегеран и на север страны

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Иран восстановил подачу электроэнергии в Тегеран и провинцию Альборз на севере страны, сеть подачи электроэнергии исламской республики стабильна по всей стране, заявил замглавы минэнерго Ирана Мостафа Раджаби-Машхади.
"Вся сеть подачи электроэнергии страны стабильна, в Тегеране и Альборзе проблемы решены", - приводит слова Раджаби-Машхади гостелерадиокомпания Ирана.
Как позднее передало агентство Nour News, причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз, она повредила электроподстанцию Душантепе, вызвав отключения электроэнергии в ряде районов городов Тегерана и Караджа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.