Рейтинг@Mail.ru
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 30.03.2026 (обновлено: 17:15 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/iran-2083682669.html
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе - РИА Новости, 30.03.2026
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе
Парламент Ирана собирается установить новый режим в Ормузском проливе, согласно которому Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход,... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T09:27:00+03:00
2026-03-30T17:15:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400054_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_816fd834a05eeed1f5729fc02b041ed9.jpg
https://ria.ru/20260330/tramp-2083661911.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078400054_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_5c884e04cc134e6c911b883a9723881f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран планирует установить новый режим в Ормузском проливе

Депутат Боруджерди: Иран хочет установить новый режим в Ормузском проливе

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Парламент Ирана собирается установить новый режим в Ормузском проливе, согласно которому Иран будет обеспечивать безопасность и взимать пошлину за проход, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
"По утверждению парламента в проливе будет установлен новый режим", - приводит слова Боруджерди гостелерадиокомпания Ирана.
Депутат отметил, что без разрешения Ирана кораблям не будет предоставляться право на проход Ормузского пролива. Исламская республика будет осуществлять обеспечение безопасности судов и взимать пошлину за проход.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту самолета Air Force One. 29 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Трамп заявил, что Иран принял большую часть мирного плана США
Вчера, 04:32
 
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала