Парламент Ирана рассматривает выход из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
"Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы", - приводит слова Боруджерди гостелерадиокомпания Ирана.
Депутат отметил, что, по его мнению, для Ирана настало время для выхода из ДНЯО.
"Мы не стремимся к созданию ядерной бомбы, но это не значит, что мы должны соблюдать правила игры, когда нас бомбят", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.