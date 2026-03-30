08:50 30.03.2026 (обновлено: 10:27 30.03.2026)
Парламент Ирана рассматривает выход из ДНЯО
Парламент Ирана рассматривает выход из ДНЯО

Депутат Боруджерди: парламент Ирана всерьез рассматривает выход из ДНЯО

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди.
"Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы", - приводит слова Боруджерди гостелерадиокомпания Ирана.
Депутат отметил, что, по его мнению, для Ирана настало время для выхода из ДНЯО.
"Мы не стремимся к созданию ядерной бомбы, но это не значит, что мы должны соблюдать правила игры, когда нас бомбят", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
