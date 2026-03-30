"Единственная надежда". В США раскрыли, на что рассчитывает Трамп в Иране

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Трамп пытается с помощью конфликта с Ираном отвлечь американцев от финансовых проблем, но их положение лишь усугубляется, а конфликт может поставить страну на край пропасти, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Вопрос в том, как далеко зайдут США. Как далеко позволят господину Трампу зайти американский народ и класс работодателей США... И это будет зависеть не столько от Ирана или даже Персидского залива, сколько от внутренних последствий для США от затяжного конфликта. <…> На месте Трампа я бы побеспокоился о том, что на этот раз это может быть его последний шанс. <…> Этот конфликт может привести нас к финансовой пропасти", — отметил он.
Трамп оказался прав — и это прекрасно для России
Вчера, 08:00
При этом профессор выразил уверенность, что все усилия по выводу страны из кризиса оказываются тщетными.
"Экономические проблемы подавляющего большинства американцев остаются нерешенными и усугубляются с каждым днем. И как долго Трамп сможет отвлекать внимание от этого с помощью конфликта, я не знаю. Думаю, его единственная надежда в том, что Иран <…> сможет стать параллельным элементом политического спектакля. Однако в настоящий момент это совсем не работает", — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Ради Китая Трамп закончит войну в Иране
Вчера, 08:00