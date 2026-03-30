"В большой беде". На Западе осознали, какой кошмар их ждет впереди

"Президент Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он отправился на войну, полагая, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде", — отметил он.

"Но если вместо этого вы оказываетесь в войне на истощение — о, тогда вы в большой беде. И особенно в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей. <…> Мы хотим заключить сделку сейчас. Трамп хочет заключить сделку. Но он хочет заключить ее на своих условиях, а этого сделать не может. <…> Потому что иранцы кровно заинтересованы, чтобы просто оставить все как есть. А в какой-то момент, когда у них будет гораздо больше рычагов воздействия, чем сейчас, они попытаются заключить сделку уже на своих условиях", — объяснил эксперт.