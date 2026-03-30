"В большой беде". На Западе осознали, какой кошмар их ждет впереди
"В большой беде". На Западе осознали, какой кошмар их ждет впереди - РИА Новости, 30.03.2026
"В большой беде". На Западе осознали, какой кошмар их ждет впереди
Президент Дональд Трамп не рассчитывал, что втянется в затяжной конфликте на Ближнем Востоке, и в итоге США попали в беду, заявил профессор Чикагского...
2026-03-30T06:28:00+03:00
2026-03-30T06:28:00+03:00
2026-03-30T06:33:00+03:00
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, джон миршаймер, чикагский университет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
"В большой беде". На Западе осознали, какой кошмар их ждет впереди
Профессор Миршаймер: вступив в войну на истощение, США оказались в большой беде
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Президент Дональд Трамп не рассчитывал, что втянется в затяжной конфликте на Ближнем Востоке, и в итоге США попали в беду, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала
"Президент Трамп не вступал в войну, думая, что окажется в нынешней ситуации. Он отправился на войну, полагая, что проведет еще одну операцию вроде венесуэльской — порхнет, как бабочка, ужалит, как пчела, свергнет иранцев, провозгласит победу, проведет парад в Нью-Йорке или что-то в этом роде", — отметил он.
При этом Миршаймер выразил уверенность, что Трампу не удастся заключить с Ираном выгодное для США мирное соглашение.
"Но если вместо этого вы оказываетесь в войне на истощение — о, тогда вы в большой беде. И особенно в большой беде по той причине, что иранцы держат в руках слишком много козырей. <…> Мы хотим заключить сделку сейчас. Трамп хочет заключить сделку. Но он хочет заключить ее на своих условиях, а этого сделать не может. <…> Потому что иранцы кровно заинтересованы, чтобы просто оставить все как есть. А в какой-то момент, когда у них будет гораздо больше рычагов воздействия, чем сейчас, они попытаются заключить сделку уже на своих условиях", — объяснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.