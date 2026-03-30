Иран уничтожил самолет США стоимостью 500 миллионов долларов, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США, уничтоженный Ираном, стоит больше 500 миллионов долларов, и его замена является сложной задачей, утверждает журнал Military Watch Magazine.
Ранее в воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
"Заменить E-3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолетов еще очень длинная", – передает издание.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолётов в ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.
Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и на территории Израиля в ответ на военную операцию, начатую Соединенными Штатами и Израилем 28 февраля.