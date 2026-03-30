"Кто бы мог подумать!" На Западе заявили о новой катастрофе из-за Ирана - РИА Новости, 30.03.2026
03:02 30.03.2026 (обновлено: 03:03 30.03.2026)
"Кто бы мог подумать!" На Западе заявили о новой катастрофе из-за Ирана
Из-за блокировки Ормузского пролива в мире может резко сократиться производство компьютерных чипов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 30.03.2026
В мире, Иран, Ормузский пролив, Персидский залив, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана
"Кто бы мог подумать!" На Западе заявили о новой катастрофе из-за Ирана

Аналитик Джонсон: из-за конфликта в Иране в мире резко сократится выпуск чипов

© REUTERS / Hamad I MohammedВоеннослужащий ВМС США в Ормузском проливе
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Из-за блокировки Ормузского пролива в мире может резко сократиться производство компьютерных чипов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Есть вопрос с гелием. Оказывается — кто бы мог подумать! — что Персидский залив также является крупным источником гелия, который необходим для производства компьютерных чипов", — отметил он.
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
Джонсон особо подчеркнул, что в результате во всем мире может существенно пострадать производство всех видов продукции, где используются чипы, включая вооружения.
"Теперь эти чипы не производятся, потому что нет гелия. А если их не производят, то компьютеры, мобильные телефоны, ракеты Tomahawk и все остальное, что зависит от этих чипов, становятся недоступными", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, сжиженного природного газа и многих других видов продукции из стран Персидского залива.
С ядерным привкусом: определился худший сценарий мирового кризиса
В миреИранОрмузский проливПерсидский заливЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
