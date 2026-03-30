Иран заявил, что готов к длительным боевым действиям, сообщили СМИ
Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран готов к длительным боевым действиям, сообщает побеседовавший с ним телеканал CNN. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T00:44:00+03:00
CNN: Иран заявил, что готов к длительным боевым действиям
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран готов к длительным боевым действиям, сообщает побеседовавший с ним телеканал CNN
"Высокопоставленный иранский чиновник в сфере безопасности заявил CNN, что Тегеран сам определит, когда закончится война, и указал, что Иран готов выдерживать наступательные операции в течение длительного периода", - говорится в материале телеканала.
По словам источника, оценки США, согласно которым военный конфликт продлится всего несколько дней, неверны. Собеседник телеканала также назвал нереалистичным заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что боевые действия будут продолжаться несколько недель.
"Это наша война, и мы не прекратим оборону, пока не преподнесем (президенту США Дональду - ред.) Трампу и (премьеру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху исторический урок", - приводит телеканал слова источника.
По его словам, иранский арсенал ракет и БПЛА готов поддерживать долгосрочные операции, кроме того, Иран усиливает свою ПВО.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.