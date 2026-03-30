Иран заявил, что готов к длительным боевым действиям, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран готов к длительным боевым действиям, сообщает побеседовавший с ним телеканал CNN

« "Высокопоставленный иранский чиновник в сфере безопасности заявил CNN, что Тегеран сам определит, когда закончится война, и указал, что Иран готов выдерживать наступательные операции в течение длительного периода", - говорится в материале телеканала.

По словам источника, оценки США, согласно которым военный конфликт продлится всего несколько дней, неверны. Собеседник телеканала также назвал нереалистичным заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что боевые действия будут продолжаться несколько недель.

« "Это наша война, и мы не прекратим оборону, пока не преподнесем (президенту США Дональду - ред.) Трампу и (премьеру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху исторический урок", - приводит телеканал слова источника.

По его словам, иранский арсенал ракет и БПЛА готов поддерживать долгосрочные операции, кроме того, Иран усиливает свою ПВО.