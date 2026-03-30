Суд заочно приговорил журналиста Солдатова* к четырем годам

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил журналиста Андрея Солдатова* к 4 годам лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее прошли прения сторон, в ходе которых обвинение запросило журналисту 4 года лишения свободы с запретом на использование интернета на такой же срок. Защита Солдатова*, в свою очередь, просила его оправдать.

"Признать Солдатова* виновным… по совокупности преступлений… окончательно назначить 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима…", - огласил приговор судья.

Также суд назначил Солдатову* запрет на администрирование сайтов сроком на 4 года.

Защита обвиняемого сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор Басманного суда.

Солдатову* вменяется часть 1 статьи 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) и часть 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как заявила прокурор во время прений сторон, Солдатов* публиковал материалы в интернете без маркировки иностранного агента, в которых выражал несогласие с внешней и внутренней политикой Российской Федерации, в том числе в области обороны. Также прокурор добавила, что публикации были сделаны "по мотивам ненависти и вражды", что является отягчающим обстоятельством.