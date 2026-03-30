https://ria.ru/20260330/inoagent-2083713071.html
Суд заочно приговорил журналиста Солдатова* к четырем годам
2026-03-30T12:02:00+03:00
россия
москва
происшествия
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076833465_0:225:1083:834_1920x0_80_0_0_1957d0e9c47463fa08ec6813e9793b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076833465_0:164:1084:976_1920x0_80_0_0_f80a128900adc4a36e4c27e2cfbc48fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Суд заочно приговорил журналиста-иноагента Солдатова к четырем годам
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил журналиста Андрея Солдатова* к 4 годам лишения свободы по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента и участии в нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прошли прения сторон, в ходе которых обвинение запросило журналисту 4 года лишения свободы с запретом на использование интернета на такой же срок. Защита Солдатова*, в свою очередь, просила его оправдать.
"Признать Солдатова* виновным… по совокупности преступлений… окончательно назначить 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима…", - огласил приговор судья.
Также суд назначил Солдатову* запрет на администрирование сайтов сроком на 4 года.
Защита обвиняемого сообщила РИА Новости, что будет обжаловать приговор Басманного суда.
Солдатову* вменяется часть 1 статьи 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) и часть 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Как заявила прокурор во время прений сторон, Солдатов* публиковал материалы в интернете без маркировки иностранного агента, в которых выражал несогласие с внешней и внутренней политикой Российской Федерации, в том числе в области обороны. Также прокурор добавила, что публикации были сделаны "по мотивам ненависти и вражды", что является отягчающим обстоятельством.
* Признан иностранным агентом в России