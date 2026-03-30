Обвинение запросило журналисту Солдатову* четыре года заочно

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обвинение в ходе прений сторон запросило четыре года лишения свободы заочно журналисту Андрею Солдатову* по делу об уклонении от обязанностей иноагента и участии в нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

В понедельник прошли прения по заочному делу Солдатова*, которому вменяют часть 1 статьи 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) и части 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

"По совокупности преступлений… окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима", - заявила в ходе прений прокурор.

Также она просила назначить Солдатову* запрет на использование интернета сроком на четыре года.

Защитник Солдатова* заявила, что не считает вину доказанной по вменяемой квалификации, и добавила, что ранее подавала апелляцию на квалификацию преступления, в связи с чем просила оправдать обвиняемого.