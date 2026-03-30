https://ria.ru/20260330/inoagent-2083706914.html
Обвинение запросило журналисту Солдатову* четыре года заочно
Обвинение запросило журналисту Солдатову* четыре года заочно - РИА Новости, 30.03.2026
Обвинение запросило журналисту Солдатову* четыре года заочно
Обвинение в ходе прений сторон запросило четыре года лишения свободы заочно журналисту Андрею Солдатову* по делу об уклонении от обязанностей иноагента и... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T11:35:00+03:00
2026-03-30T11:35:00+03:00
2026-03-30T11:52:00+03:00
россия
происшествия
иноагенты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076833465_0:225:1083:834_1920x0_80_0_0_1957d0e9c47463fa08ec6813e9793b50.jpg
https://ria.ru/20260327/inoagent-2083347892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076833465_0:164:1084:976_1920x0_80_0_0_f80a128900adc4a36e4c27e2cfbc48fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, иноагенты
Россия, Происшествия, иноагенты
Обвинение запросило журналисту Солдатову* четыре года заочно
Обвинение запросило журналисту-иноагенту Солдатову четыре года заочно
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обвинение в ходе прений сторон запросило четыре года лишения свободы заочно журналисту Андрею Солдатову* по делу об уклонении от обязанностей иноагента и участии в нежелательной организации, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
В понедельник прошли прения по заочному делу Солдатова*, которому вменяют часть 1 статьи 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) и части 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
"По совокупности преступлений… окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима", - заявила в ходе прений прокурор.
Также она просила назначить Солдатову* запрет на использование интернета сроком на четыре года.
Защитник Солдатова* заявила, что не считает вину доказанной по вменяемой квалификации, и добавила, что ранее подавала апелляцию на квалификацию преступления, в связи с чем просила оправдать обвиняемого.
* Признан иностранным агентом в России