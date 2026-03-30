В ДТП с микроавтобусом в Ингушетии пострадали дети

Ранее МВД по региону сообщило, что в понедельник в селении Верхние Ачалуки автомобиль Changan столкнулся с пассажирским микроавтобусом. В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина-водитель иномарки. Не менее чем 10 пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку по данному факту.