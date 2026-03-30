Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт - РИА Новости, 30.03.2026
20:40 30.03.2026
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт - РИА Новости, 30.03.2026
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт
Россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона, рассказал РИА Новости
2026-03-30T20:40:00+03:00
2026-03-30T20:40:00+03:00
технологии, россия, эльдар муртазин, apple, mobile research group
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Apple, Mobile Research Group
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт

РИА Новости: IT-эксперт Муртазин предупредил о риске потерять данные из iCloud

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"После того, как вы перестаете оплачивать облачное хранилище - у всех компаний это действует одинаково, и Apple не исключение - iCloud присылает письмо-предупреждение, что через, как правило, 30 дней ваш аккаунт будет заблокирован, а именно дополнительное место", - сказал эксперт.
Он добавил, что пользователь может воспользоваться периодом "заморозки" - на срок от 30 дней до трех месяцев в зависимости от страны. "Если за это время вы не оплатили, то фактически стирается все, что есть. Вы теряете доступ", - пояснил аналитик.
После этого у пользователя остается 5 гигабайт бесплатного места в облачном хранилище, где сохраняются самые базовые вещи - копия айфона, настроек и прочее. "Но если у вас большой архив, вы его теряете", - отметил эксперт.
Ранее в понедельник источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
ТехнологииРоссияЭльдар МуртазинAppleMobile Research Group
 
 
