https://ria.ru/20260330/icloud-2083852640.html
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт - РИА Новости, 30.03.2026
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт
Россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона, рассказал РИА Новости
2026-03-30T20:40:00+03:00
2026-03-30T20:40:00+03:00
2026-03-30T20:40:00+03:00
технологии
россия
эльдар муртазин
apple
mobile research group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
https://ria.ru/20260330/apple-2083707356.html
https://ria.ru/20251024/cena-na-ajfon-17-stoit-li-pokupat-2050465138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, эльдар муртазин, apple, mobile research group
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Apple, Mobile Research Group
Россияне могут потерять все фото и видео из iCloud, предупредил IT-эксперт
РИА Новости: IT-эксперт Муртазин предупредил о риске потерять данные из iCloud
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россияне могут потерять доступ к своим фотографиям и видео из iCloud в случае ограничения оплаты зарубежного сервиса со счета мобильного телефона, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«
"После того, как вы перестаете оплачивать облачное хранилище - у всех компаний это действует одинаково, и Apple
не исключение - iCloud присылает письмо-предупреждение, что через, как правило, 30 дней ваш аккаунт будет заблокирован, а именно дополнительное место", - сказал эксперт.
Он добавил, что пользователь может воспользоваться периодом "заморозки" - на срок от 30 дней до трех месяцев в зависимости от страны. "Если за это время вы не оплатили, то фактически стирается все, что есть. Вы теряете доступ", - пояснил аналитик.
После этого у пользователя остается 5 гигабайт бесплатного места в облачном хранилище, где сохраняются самые базовые вещи - копия айфона, настроек и прочее. "Но если у вас большой архив, вы его теряете", - отметил эксперт.
Ранее в понедельник источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ
обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По словам источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.