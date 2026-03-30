Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
17:54 30.03.2026
Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и довести нефть до 200$

Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
РИМ, 30 мар – РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не исключает блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив, что поднимет цену на нефть до 200 долларов за баррель, заявил заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур в интервью итальянскому порталу InsideOver.
"Это еще предстоит решить. Мы обсуждаем общий план действий с нашими иранскими братьями", - заявил он, отвечая на вопрос о блокировке пролива у берегов Йемена по аналогии с планами Ирана по Ормузскому проливу.
"Самое важное - дать понять нашим врагам, что мы никогда не сдадимся. Европа тоже должна понять, что если она продолжит быть врагом оси сопротивления, мы поднимем цену на нефть до 200 долларов за баррель, задушив ее экономику", - сказал представитель хуситов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Цена на нефть может превысить 200 долларов за баррель в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил в понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
