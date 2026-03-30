Вдовец Людмилы Гурченко рассказал о ее любимых занятиях
Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал РИА Новости о любимых домашних занятиях артистки.
2026-03-30T08:32:00+03:00
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал РИА Новости о любимых домашних занятиях артистки.
"Любила в выходные лежать в кроватке, шить, придумывать наряды. Репетировала танцы, но лежа, придумывала роли лежа. Кровать была ее любимым местом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что гости в доме артистки бывали редко, так как она не любила шумные посиделки. Однако Гурченко
могла с легкостью стать звездой вечера в окружении близких людей.
Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Она стала известна благодаря ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих" и "Любовь и голуби".
Артистка не только играла драматические роли, но и выступала с сольными музыкальными номерами и записала около 17 альбомов.