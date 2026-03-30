20:52 30.03.2026
В Госдуме назвали переход на шестидневку несвоевременной мерой
Переход на шестидневную рабочую неделю является несвоевременной мерой, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
2026-03-30T20:52:00+03:00
2026-03-30T20:52:00+03:00
россия
владислав даванков
олег дерипаска
госдума рф
Россия, Владислав Даванков, Олег Дерипаска, Госдума РФ
В Госдуме назвали переход на шестидневку несвоевременной мерой

Даванков: переход на шестидневную рабочую неделю является несвоевременной мерой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Переход на шестидневную рабочую неделю является несвоевременной мерой, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
"Мне кажется, это сейчас не своевременная мера, потому что и так сейчас у людей непростая жизнь, с учетом всех запретов, с учетом инфляции и всего остального", - сказал Даванков.
По его словам, "шесть дней" не решат задачу повышения эффективности. Политик отметил, что эффективность повышается за счет роботизации, модернизации производства, оптимизации расходов.
"Шестидневный график – это такой экстенсивный путь, где люди будут больше работать и получать столько же. А это, как следствие, уменьшение заработной платы. Такое предложение я поддержать не могу. При всем уважении к господину Дерипаске", - заключил парламентарий.
РоссияВладислав ДаванковОлег ДерипаскаГосдума РФ
 
 
