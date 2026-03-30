В Госдуму внесли законопроект о противодействии уклонению от уплаты налогов
20:52 30.03.2026
В Госдуму внесли законопроект о противодействии уклонению от уплаты налогов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты, следует из ее базы... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T20:52:00+03:00
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты, следует из ее базы данных.
Так, для целей налогообложения НДС документ вводит механизм определения цены по сделкам с отдельными товарами, ввозимыми с территории государств - членов Евразийского экономического союза, исходя из рыночного уровня цен на такие товары. Речь, в частности, идет о товарах, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
При этом налоговые органы наделяются полномочиями по контролю за ценами, примененными в таких сделках, и их корректировке в случае несоответствия рыночному уровню цен.
Законопроект также предусматривает передачу банками в налоговые органы сведений об открытии, закрытии и изменении реквизитов банковских счетов с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), являющегося владельцем такого счета. А в случае отсутствии у физлица ИНН он будет присваиваться ему до открытия счета в банке.
Кроме того, устанавливается обязанность Банка России предоставлять в налоговые органы информацию о физлицах, в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. Одновременно налоговым органам предоставляется право запрашивать в аналитических целях детализированные выписки по счетам таких физлиц в иных кредитных учреждениях вне рамок проведения проверок.
Согласно пояснительной записке, сейчас доходы физлиц, получаемые "в безналичном порядке от других физических лиц, находятся за "периметром" налогового контроля, так как исключены из налогообложения". При этом налоговые органы ограничены в запросах у банков выписок по счетам физлиц. Запросить данные сведения можно только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований.
"Кроме того, денежные средства, полученные физическими лицами безвозмездно (даром), полностью освобождены от налогообложения, и под это освобождение "маскируются" платежи другим физическим лицам по возмездным сделкам", - отмечается в записке.
Реализация положений законопроекта, по оценке ФНС России, обеспечит дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет в сумме не менее 49,3 миллиарда рублей ежегодно начиная с 2027 года. Но потребует дополнительного финансирования на 2026-2028 годы из федерального бюджета в размере порядка 5,86 миллиарда рублей. Эти средства необходимы, в том числе, для доработки государственной автоматизированной информационной системы "Налог-3".
Путин подписал закон о ставках НДФЛ для граждан стран ЕАЭС
28 ноября 2025, 17:35
Путин подписал закон о ставках НДФЛ для граждан стран ЕАЭС
28 ноября 2025, 17:35
 
