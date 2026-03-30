18:21 30.03.2026 (обновлено: 18:22 30.03.2026)
В Госдуму внесли проект об индексации выплат многодетным семьям
Законопроект о ежегодной индексации размера выплаты многодетным семьям на погашение их обязательств по ипотечным кредитам или займам внесен в Госдуму, следует... РИА Новости, 30.03.2026
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_22354229901d07735a7e678f81d7ee62.jpg
1920
1920
true
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Законопроект о ежегодной индексации размера выплаты многодетным семьям на погашение их обязательств по ипотечным кредитам или займам внесен в Госдуму, следует из ее базы данных.
Документ внесен председателями комитетов Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и по финансовому рынку Ниной Останиной и Анатолием Аксаковым.
До конца 2030 года действует государственная программа, позволяющая многодетным семьям получить от государства не более 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения своих обязательств по ипотечному жилищному кредиту или займу. В связи с этим в федеральном бюджете ежегодно предусматривается субсидия АО "ДОМ.РФ" для предоставления многодетным семьям соответствующих выплат.
Данная выплата направляется на погашение задолженности по основному долгу, а если эта задолженность меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства идут на погашение процентов за пользование кредитом или займом.
Согласно пояснительной записке, такая мера господдержки "внесла значительный вклад в демографические процессы" в РФ. "По экспертным оценкам, субсидия на погашение ипотечных кредитов дала около 100 тысяч дополнительных рождений третьих и последующих детей".
Однако за прошедшие шесть лет размер выплаты ни разу не увеличивался, несмотря на инфляционные процессы и ежегодную индексацию таких мер государственной поддержки, как государственные пособия и материнский (семейный) капитал, замечают разработчики.
Поэтому законопроектом предлагается размер такой выплаты ежегодно пересматривать с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.
Однако правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Оно обращает внимание, что принятие такого закона потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета. "Вместе с тем расчеты соответствующих затрат федерального бюджета в материалах к законопроекту не представлены", - указывается в правительственном отзыве на него.
