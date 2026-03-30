02:04 30.03.2026
В Госдуме предложили ввести осмотр врача-психиатра для школьников
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил включить в программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников, достигших возраста 12 лет, профилактический осмотр врача-психиатра детско-подросткового профиля.
Соответствующее обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях усиления мер по охране психического здоровья несовершеннолетних и совершенствования профилактической работы прошу вас рассмотреть предложение о включении в программу ежегодной обязательной диспансеризации несовершеннолетних, проводимой в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), для учащихся, достигших возраста 12 лет, профилактического осмотра врача-психиатра детско-подросткового профиля", - сказано в документе.
Отмечается, что указанный осмотр должен носить профилактический, конфиденциальный характер и быть направлен на оценку рисков и формирование дальнейших рекомендаций.
В письме также содержится просьба к министерству дать поручение о проведении всесторонней экспертной оценки предложения и представить возможные варианты его практической реализации, включая кадровое и методическое обеспечение.
"Здоровье ребенка - не только его физическое состояние. Психическое благополучие подростка - основа его успешной социализации и учебы. Включение профильного специалиста в уже существующий и отработанный механизм диспансеризации по ОМС - логичный и эффективный шаг. Он позволит в рамках привычного для родителей и школ процесса выявлять проблемы на самой ранней стадии, когда помощь наиболее действенна", - пояснил РИА Новости Свищев.
По его словам, данное предложение - это не создание новой бюрократической процедуры, а усиление существующей системы заботы о детях.
