Британский дипломат собирал данные в области экономики, сообщила ФСБ
Британский дипломат собирал данные в области экономики, сообщила ФСБ - РИА Новости, 30.03.2026
Британский дипломат собирал данные в области экономики, сообщила ФСБ
Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург пытался получить чувствительную информацию в области экономики, сообщает в понедельник ФСБ. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T10:20:00+03:00
2026-03-30T10:20:00+03:00
2026-03-30T10:20:00+03:00
россия
москва
россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Британский дипломат собирал данные в области экономики, сообщила ФСБ
Британский дипломат пытался получить чувствительные данные в области экономики
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург пытался получить чувствительную информацию в области экономики, сообщает в понедельник ФСБ.
"Достоверно установлено, что направленный в Москву
второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г.р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России
выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики", - говорится в сообщении.
На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб.