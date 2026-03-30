Британский дипломат собирал данные в области экономики, сообщила ФСБ

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург пытался получить чувствительную информацию в области экономики, сообщает в понедельник ФСБ.

На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб.