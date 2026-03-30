10:20 30.03.2026
Британский дипломат собирал данные в области экономики, сообщила ФСБ
Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург пытался получить чувствительную информацию в области экономики, сообщает в понедельник ФСБ.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург пытался получить чувствительную информацию в области экономики, сообщает в понедельник ФСБ.
"Достоверно установлено, что направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г.р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики", - говорится в сообщении.
На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Янсе Ван Ренсбурга аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.
ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности, воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, готовившийся Украиной
28 марта, 09:46
 
