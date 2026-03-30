Секретаря посольства Британии лишили аккредитации за подрывную деятельность - РИА Новости, 30.03.2026
10:09 30.03.2026 (обновлено: 11:50 30.03.2026)
Секретаря посольства Британии лишили аккредитации за подрывную деятельность
Второго секретаря посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбурга лишили аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, сообщила ФСБ.
Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в МИД РФ
Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия приехала в российский МИД. В министерстве выразили решительный протест временной британской поверенной и отметили, что Россия даст ответ немедленно, если Лондон пойдет на эскалацию из-за отзыва аккредитации сотрудника посольства Британии.
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Лондон
Секретаря посольства Британии лишили аккредитации за подрывную деятельность

ФСБ: сотрудник посольства Британии лишен аккредитации за подрывную деятельность

© РИА НовостиВременная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия и второй секретарь посольства Британии Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус во время прибытия в российский МИД. 30 марта 2026 года
Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия и второй секретарь посольства Британии Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус во время прибытия в российский МИД. 30 марта 2026 года
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Второго секретаря посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбурга лишили аккредитации за разведывательно-подрывную деятельность, сообщила ФСБ.
"Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", — заявило ведомство.
Отмечается, что при получении разрешения на въезд Ренсбург намеренно указал ложные данные, нарушив закон. Он также пытался раздобыть чувствительную информацию в области экономики.
В МИД вызвали временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Москва не потерпит подобных ситуаций. В случае дальнейшей эскалации ответ не заставит себя ждать, предупредили там.
Это не первый случай выдворения агента спецслужб Лондона в 2026-м. В середине января ФСБ разоблачила шпиона, работавшего в посольстве под прикрытием второго секретаря административно-хозяйственного отдела.
