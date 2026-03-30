Frambini хочет зарегистрировать товарный знак в России для продажи йогуртов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Десертный бренд Frambini хочет зарегистрировать товарный знак в России для продажи замороженных йогуртов, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Скоро созреет" поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указано "Общество с ограниченной ответственностью Фрамбини".

Под товарным знаком в случае успешной регистрации компания сможет продавать в России замороженный йогурт, мороженое, ягоды и фрукты в шоколаде, конфеты.