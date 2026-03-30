Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" объявил о начале регистрации - РИА Новости, 30.03.2026
15:35 30.03.2026 (обновлено: 15:49 30.03.2026)
Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" объявил о начале регистрации
Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" объявил о начале регистрации - РИА Новости, 30.03.2026
Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" объявил о начале регистрации
Стартовала регистрация на международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+", который пройдет с 20 по 23 мая 2026 года в Москве. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:35:00+03:00
2026-03-30T15:49:00+03:00
культура
культура
новости культуры
музеи
россия
москва
ольга любимова
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083069518_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_b7083e6b836827fb1bf6f61e21eb1d53.jpg
https://ria.ru/20260317/muzei-2081055966.html
https://ria.ru/20260330/tretyakovka-2083294289.html
россия
москва
культура, новости культуры, музеи, россия, москва, ольга любимова, брикс, снг, третьяковская галерея, куда сходить
Культура, Культура, Новости культуры, Музеи, Россия, Москва, Ольга Любимова, БРИКС, СНГ, Третьяковская галерея, куда сходить

Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" объявил о начале регистрации

Министр культуры РФ Ольга Любимова
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Стартовала регистрация на международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+", который пройдет с 20 по 23 мая 2026 года в Москве.
"Музей – территория будущего" – именно так звучит тема мероприятия в этом году.
"Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, он усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее. По этой причине основные треки будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Пресс-конференция на тему: Музеи на защите национального суверенитета в информационном пространстве: итоги 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Войти в культурный код. Музеи открывают новые форматы работы с аудиторией
17 марта, 09:00
Являясь крупнейшей площадкой международного музейного диалога, фестиваль представит опыт как российских музеев, так и зарубежных институций, в особенности коллег из стран БРИКС, выступающих ключевыми партнерами "Интермузея" в этом году, добавила она.
Деловая программа фестиваля строится на трех ключевых направлениях: молодежном, научном и технологическом. Всего запланировано около 100 событий, объединенных в конференции на основе международного дискурса. Спикерами выступят более 250 экспертов ведущих культурных институций стран-участниц: представители научного сообщества федерального и регионального уровня, специалисты в области инноваций, дизайна и коммуникаций.
Впервые на Фестивале будет реализован новый формат — "Страновые гостиные БРИКС", где директора, кураторы и хранители фондов из разных стран поделятся опытом развития музейных экосистем. В программе — Международная конференция ИКОМ, конференция Глобального Юга и секция художественных музеев от Государственной Третьяковской галереи, приуроченная к ее 170-летию.
Российские и международные спикеры обсудят инновационные подходы к вовлечению молодежи, представят успешные проекты и проведут мастер-классы, хакатоны и питчинг-сессии. Особое внимание будет уделено практическим решениям, отвечающим вызовам Стратегии развития культуры до 2030 года и приоритетам председательства России в БРИКС.
Сегодня музеи активно интегрируют цифровые технологии и искусственный интеллект, что способствует модернизации экспозиций, росту посещаемости и укреплению научного авторитета. На Фестивале эксперты обсудят лучшие практики цифровизации, вопросы кибербезопасности и разумные границы цифровых экспериментов. В программе — конференции по искусственному интеллекту, реставрации, архитектуре, кураторству и дизайну.
Участниками станут не только музейные профессионалы, но и спикеры из смежных областей, включая иностранных гостей из стран БРИКС и СНГ. В программе — Всероссийское совещание с хранителями, конференции "Музей и общество", "Ассоциации музеев", "Музеи национальных культур", "Больше, чем музей", а также мероприятия по инклюзии, культурным коммуникациям, паблик-арту и современному искусству. Музейный гид Фонда Потанина представит отдельные сессии в каждом блоке программы.
Программа рассчитана на профессионалов отрасли и тех, кто интересуется сферой культуры — для них будет организована широкая Публичная программа, включающая более 60 открытых и бесплатных мероприятий. Для участия в деловой программе нужно зарегистрироваться на сайте Интермузей БРИКС+.
Мероприятия пройдут на восьми площадках – это все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина.
Фестиваль "Интермузей.БРИКС+" - площадка для профессионального диалога, обмена опытом и внедрения передовых технологий в музейной сфере. В центре внимания — вопросы сохранения культурного наследия, продвижения искусства, обеспечения доступа молодежи к культуре и укрепления международного имиджа России. В мероприятии примут участие ведущие спикеры музейной индустрии: эксперты, директора, кураторы и реставраторы из России, стран БРИКС, СНГ, а также представители международного музейного сообщества. Организатором мероприятия выступит центр "РОСИЗО" при поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы.
Пресс-показ выставки Хрупкое искусство. Пастель из фондов графики XVIII - начала XX века в Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Такого раньше не было: в Третьяковке открылась выставка хрупких шедевров
Вчера, 08:00
 
КультураКультураНовости культурыМузеиРоссияМоскваОльга ЛюбимоваБРИКССНГТретьяковская галереякуда сходить
 
 
