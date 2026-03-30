Международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+" объявил о начале регистрации

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Стартовала регистрация на международный фестиваль "Интермузей.БРИКС+", который пройдет с 20 по 23 мая 2026 года в Москве.

"Музей – территория будущего" – именно так звучит тема мероприятия в этом году.

"Современный музей как институт уверенно двигается к новым горизонтам, активно расширяя свои функции и миссию. Оставаясь главным хранителем наследия, он усиливает собственную социальную роль, не только бережно сохраняя прошлое, но и активно моделируя будущее. По этой причине основные треки будут сосредоточены на работе с молодым поколением, применении передовых технологий в музейной практике и развитии актуальных форм коммуникации с современным посетителем", – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Являясь крупнейшей площадкой международного музейного диалога, фестиваль представит опыт как российских музеев, так и зарубежных институций, в особенности коллег из стран БРИКС, выступающих ключевыми партнерами "Интермузея" в этом году, добавила она.

Деловая программа фестиваля строится на трех ключевых направлениях: молодежном, научном и технологическом. Всего запланировано около 100 событий, объединенных в конференции на основе международного дискурса. Спикерами выступят более 250 экспертов ведущих культурных институций стран-участниц: представители научного сообщества федерального и регионального уровня, специалисты в области инноваций, дизайна и коммуникаций.

Впервые на Фестивале будет реализован новый формат — "Страновые гостиные БРИКС", где директора, кураторы и хранители фондов из разных стран поделятся опытом развития музейных экосистем. В программе — Международная конференция ИКОМ, конференция Глобального Юга и секция художественных музеев от Государственной Третьяковской галереи, приуроченная к ее 170-летию.

Российские и международные спикеры обсудят инновационные подходы к вовлечению молодежи, представят успешные проекты и проведут мастер-классы, хакатоны и питчинг-сессии. Особое внимание будет уделено практическим решениям, отвечающим вызовам Стратегии развития культуры до 2030 года и приоритетам председательства России в БРИКС.

Сегодня музеи активно интегрируют цифровые технологии и искусственный интеллект, что способствует модернизации экспозиций, росту посещаемости и укреплению научного авторитета. На Фестивале эксперты обсудят лучшие практики цифровизации, вопросы кибербезопасности и разумные границы цифровых экспериментов. В программе — конференции по искусственному интеллекту, реставрации, архитектуре, кураторству и дизайну.

Участниками станут не только музейные профессионалы, но и спикеры из смежных областей, включая иностранных гостей из стран БРИКС и СНГ. В программе — Всероссийское совещание с хранителями, конференции "Музей и общество", "Ассоциации музеев", "Музеи национальных культур", "Больше, чем музей", а также мероприятия по инклюзии, культурным коммуникациям, паблик-арту и современному искусству. Музейный гид Фонда Потанина представит отдельные сессии в каждом блоке программы.

Программа рассчитана на профессионалов отрасли и тех, кто интересуется сферой культуры — для них будет организована широкая Публичная программа, включающая более 60 открытых и бесплатных мероприятий. Для участия в деловой программе нужно зарегистрироваться на сайте Интермузей БРИКС+

Мероприятия пройдут на восьми площадках – это все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы и Парк Горького. Впервые к ним присоединится ГМИИ им. Пушкина.