Орбан раскритиковал санкции ЕС против России - РИА Новости, 30.03.2026
19:36 30.03.2026
Орбан раскритиковал санкции ЕС против России
Орбан раскритиковал санкции ЕС против России - РИА Новости, 30.03.2026
Орбан раскритиковал санкции ЕС против России
Санкции ЕС против России противоречат венгерским национальным интересам, потому что Венгрия сама несет из-за них материальный ущерб, заявил венгерский премьер... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T19:36:00+03:00
2026-03-30T19:36:00+03:00
в мире
россия
венгрия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260309/orban-2079510838.html
россия
венгрия
брюссель
в мире, россия, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Орбан раскритиковал санкции ЕС против России

Орбан: Венгрия сама несет ущерб из-за санкций ЕС против России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Санкции ЕС против России противоречат венгерским национальным интересам, потому что Венгрия сама несет из-за них материальный ущерб, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Санкции против России противоречат венгерским интересам, потому что мы от этого страдаем. Мы теряем множество инвестиционных и деловых возможностей в России, где работают венгерские компании. Ограничивается наш доступ к российской нефти и газу, поэтому нам приходится каждый день бороться, чтобы этого не допустить. Поскольку санкционная политика Брюсселя привела к росту цен на энергоносители, нам приходится платить за энергию гораздо больше, чем раньше. Следовательно, все экономические санкции против России частично оплачиваются венграми", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Орбан потребовал отменить все санкции против российского энергосектора
9 марта, 13:40
 
В миреРоссияВенгрияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
