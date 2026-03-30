БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Санкции ЕС против России противоречат венгерским национальным интересам, потому что Венгрия сама несет из-за них материальный ущерб, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Санкции против России противоречат венгерским интересам, потому что мы от этого страдаем. Мы теряем множество инвестиционных и деловых возможностей в России, где работают венгерские компании. Ограничивается наш доступ к российской нефти и газу, поэтому нам приходится каждый день бороться, чтобы этого не допустить. Поскольку санкционная политика Брюсселя привела к росту цен на энергоносители, нам приходится платить за энергию гораздо больше, чем раньше. Следовательно, все экономические санкции против России частично оплачиваются венграми", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.