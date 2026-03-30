МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Евросоюзу будет сложно убедить нынешних членов принять в свои ряды бедные страны, такие как Украина, поскольку, скорее всего, те будут получать из бюджета больше, чем в него вносить, сообщает газета Politico.
Как пишет издание, все 13 стран, вступившие в ЕС после 2004 года, по-прежнему получают средств из бюджета больше, чем в него отдают.
"Скорее всего, то же самое будет и со странами в официальном списке кандидатов на вступление, включая Украину, Молдавию, Албанию, Сербию и Черногорию, поскольку взносы в ЕС в основном зависят от размера экономики страны. Эти финансовые соображения подразумевают, что убедить нынешних членов... в том, что нужно принять эти более бедные страны, будет трудно", - говорится в материале газеты.
Как отмечает Politico, в случае обретения этими странами членства они также перетянут на себя финансирование, и старые члены будут получать еще меньше, чем сейчас. По словам трех дипломатов, действующие члены блока также сомневаются в том, что у новоиспеченных участников надолго сохранится стойкая приверженность ценностям ЕС, в частности, свободе печати и беспристрастной судебной системе.
Как заявил один из источников, в Брюсселе также опасаются, что в новых странах-членах может появиться свой лидер, подобный венгерскому премьеру Виктору Орбану.
"Для нынешних членов ЕС принять к себе более богатые страны гораздо заманчивее, чем принять очередную группу более бедных стран с востока", - отмечает издание.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.