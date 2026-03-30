Обесточивание Энергодара затронуло вспомогательные здания ЗАЭС

Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Обесточивание Энергодара из-за артобстрела ВСУ затронуло вспомогательные здания Запорожской АЭС, находящиеся в городе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"Обесточивание Энергодара не повлияло на безопасность станции - отключение затронуло лишь вспомогательные здания и сооружения, расположенные в городе", - сказала Яшина.

По ее словам, на самой станции обеспечен режим безусловного соблюдения всех норм безопасности.

"Несмотря на внешнее воздействие, параметры работы оборудования и систем безопасности находятся под полным контролем, обстановка на ЗАЭС остаётся управляемой", - подчеркнула Яшина.