11:17 30.03.2026 (обновлено: 11:22 30.03.2026)
Обесточивание Энергодара затронуло вспомогательные здания ЗАЭС
https://ria.ru/20260330/ulyanov-2083665505.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Обесточивание Энергодара из-за артобстрела ВСУ затронуло вспомогательные здания Запорожской АЭС, находящиеся в городе, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее в понедельник глава администрации города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов сообщил, что город обесточен из-за артобстрела ВСУ.
Россия в мае оценит отношение МАГАТЭ к ситуации на ЗАЭС, заявил Ульянов
"Обесточивание Энергодара не повлияло на безопасность станции - отключение затронуло лишь вспомогательные здания и сооружения, расположенные в городе", - сказала Яшина.
По ее словам, на самой станции обеспечен режим безусловного соблюдения всех норм безопасности.
"Несмотря на внешнее воздействие, параметры работы оборудования и систем безопасности находятся под полным контролем, обстановка на ЗАЭС остаётся управляемой", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
