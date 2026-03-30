Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Доставку нефти российским танкером на Кубу не является свидетельством смены политики Вашингтона в отношении Гаваны, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

"Это не является сменой политики", - сказала Левитт, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США.