Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу
Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу - РИА Новости, 30.03.2026
Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу
Доставку нефти российским танкером на Кубу не является свидетельством смены политики Вашингтона в отношении Гаваны, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T22:41:00+03:00
2026-03-30T22:41:00+03:00
2026-03-30T22:41:00+03:00
куба
сша
россия
куба, сша, россия, каролин левитт, дмитрий песков, дональд трамп, политика
Куба, США, Россия, Каролин Левитт, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Политика
Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу
Левитт: доставка нефти РФ на Кубу не является свидетельством смены политики США
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Доставку нефти российским танкером на Кубу не является свидетельством смены политики Вашингтона в отношении Гаваны, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Это не является сменой политики", - сказала Левитт, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.