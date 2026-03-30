Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/ekonomika-2083867914.html
Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу
Доставку нефти российским танкером на Кубу не является свидетельством смены политики Вашингтона в отношении Гаваны, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 30.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083721417_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_088781b070931f57e9e0347d9e9fb98f.jpg
https://ria.ru/20260330/ssha-2083857511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083721417_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_7ca90dfece10d217e50bea43bb39fb67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белый дом прокомментировал доставку нефти российским танкером на Кубу

Левитт: доставка нефти РФ на Кубу не является свидетельством смены политики США

© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Анатолий Колодкин"
Танкер Анатолий Колодкин - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Анатолий Колодкин". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Доставку нефти российским танкером на Кубу не является свидетельством смены политики Вашингтона в отношении Гаваны, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Это не является сменой политики", - сказала Левитт, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала