20:15 30.03.2026
Рост госдолга опережает темпы развития экономики США, заявил глава ФРС
Глава федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал нынешнюю траекторию роста госдолга США нежизнеспособной в долгосрочной перспективе из-за его... РИА Новости, 30.03.2026
Глава ФРС Пауэлл: рост госдолга опережает темпы развития экономики США

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Глава федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал нынешнюю траекторию роста госдолга США нежизнеспособной в долгосрочной перспективе из-за его существенного опережения темпов развития национальной экономики.
"Очевидно то, что наш долг растет гораздо быстрее (нашего ВВП – ред.). Задолженность федерального правительства увеличивается значительно быстрее, чем наша экономика, и это соотношение продолжает расти. И, знаете, в долгосрочной перспективе это, по сути, и есть определение нежизнеспособности", - сказал Пауэлл во время выступления в Гарвардском университете.
При этом Пауэлл отметил, что США нет необходимости полностью выплачивать свой госдолг, но крайне важно достичь сбалансированного бюджета и обеспечить темпы роста экономики, превышающие темпы роста заимствований, иначе ситуация "закончится плохо", если не принять меры в ближайшее время.
В марте американский минфин сообщил, что госдолг Штатов впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов и продолжает расти.
