Рост госдолга опережает темпы развития экономики США, заявил глава ФРС

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Глава федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал нынешнюю траекторию роста госдолга США нежизнеспособной в долгосрочной перспективе из-за его существенного опережения темпов развития национальной экономики.

В марте американский минфин сообщил, что госдолг Штатов впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов и продолжает расти.