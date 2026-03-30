© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: котлован под второй вестибюль станции метро "Рижская" готов на 70%

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Грунт котлована под второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метрополитена разработан более чем на 70%, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В столице продолжается строительство второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. В ходе реализации проекта предстоит разработать свыше 21 тысячи кубометров грунта. На сегодня строители уже извлекли свыше 15,5 тысячи кубометров – это более 70% от общего объема", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Протяженность котлована сложной формы составит 92 метра. Наземный вестибюль "Рижской" появится у пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, он поможет разделить пассажиропотоки и увязать разные виды транспорта, а также упростит пересадку между станцией БКЛ метро и платформой МЦД-2, добавил замглавы города.

Как уточнили в "Мосинжпроекте", одновременно с разработкой грунта котлована в эскалаторном тоннеле продолжаются монолитные работы. В строительстве используются плиты российского производства из тяжелого бетона, отличающиеся высокой нагрузочной способностью. Возведение второго вестибюля станции метро "Рижская" ведется круглосуточно в стесненных условиях из-за близости крупных транспортных артерий и плотной городской застройки, дополнили в холдинге.