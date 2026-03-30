Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ингушетии увеличилось

НАЛЬЧИК, 30 мар – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Ингушетии выросло до 14, сообщило региональное МВД.

"В результате дорожной аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи при доставлении в больницу. Шофёру и 13 пассажирам общественного транспорта, включая трёх несовершеннолетних, понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении .

Ранее МВД по региону сообщило, что в понедельник в селении Верхние Ачалуки автомобиль Changan столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП от полученных травм скончалась женщина - водитель иномарки. Не менее чем десяти пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь. Среди пострадавших оказались трое детей - как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, они получили незначительные травмы. По предварительным данным, виновником ДТП стала водитель иномарки, не уступившая дорогу. Региональная прокуратура организовала проверку по факту аварии.