В Минобороны раскрыли детали сорванной атаки ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Восток" сорвали попытки атак ВСУ в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
Минобороны РФ отметило, что в ходе воздушной разведки дроноводы группировки войск "Восток" вскрыли передвижение бронетехники ВСУ, которая участвовала в контратаке на нескольких участках Запорожского фронта. Противник пытался скрытно перебросить подразделения на бронированной технике к переднему краю для перехода в атаку, добавили в военном ведомстве.
«
"Двигавшийся по маршруту бронированный автомобиль "Козак" был атакован засадным дроном и потерял ход, после чего бронемашину добили и полностью уничтожили повторными ударами FPV-дронов. В это же время в режиме "свободной охоты" операторы группировки "Восток" выявили и уничтожили ещё одну ББМ "Козак" и несколько бронеавтомобилей "Хамви", - подчеркнули в министерстве обороны России.
В результате точных попаданий была ликвидирована находившаяся в технике живая сила, добавили в Минобороны РФ.
«
"Для координации действий расчётов разведывательных и ударных БПЛА, а также контроля результатов стрельбы использовались штатные средства связи и управления отечественного производства", - подчеркнули в военном ведомстве.
Установив полный огневой контроль над маршрутами выдвижения, расчёты ударных дронов уничтожили бронетехнику ВСУ, не дав противнику приблизиться к российским позициям в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, отметили в Минобороны России.
