https://ria.ru/20260330/dron-2083811948.html
В Финляндии переложили на ИИ вину за то, что дроны ВСУ стали "российскими" - РИА Новости, 30.03.2026
Главные редакторы двух крупнейших финских изданий Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat извинились за публикации новостей, в которых упавшие на территории страны... РИА Новости, 30.03.2026
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия
Финские газеты переложили на ИИ вину за то, что дроны ВСУ стали "российскими"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главные редакторы двух крупнейших финских изданий Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat извинились за публикации новостей, в которых упавшие на территории страны украинские дроны были ошибочно названы российскими, и переложили ответственность за ошибку на искусственный интеллект.
В воскресенье оба издания со ссылкой на министерство обороны республики опубликовали короткие сообщения с заголовком, что в Коуволе были сбиты якобы российские беспилотники, при этом в пресс-релизе ведомства принадлежность дронов не указывалась. Позднее финские власти сообщили, что на территории страны упали два украинских беспилотника.
"Ошибка связана с нашим инструментом искусственного интеллекта, и важно открыто об этом сообщить. Как главный редактор, я приношу извинения нашим читателям за произошедшее", - написала главный редактор Helsingin Sanomat Эрья Юляярви в редакционной статье.
По ее словам, ошибка была исправлена в течение трех минут после публикации. Главред сообщила, что инструмент искусственного интеллекта неверно обработал релиз министерства обороны, после чего сообщение было опубликовано без дополнительной проверки журналистами.
Главный редактор Ilta-Sanomat Йоханна Лахти также извинилась за публикацию неверного сообщения из-за использования ИИ в работе редакции.