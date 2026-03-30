В Финляндии переложили на ИИ вину за то, что дроны ВСУ стали "российскими"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главные редакторы двух крупнейших финских изданий Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat извинились за публикации новостей, в которых упавшие на территории страны украинские дроны были ошибочно названы российскими, и переложили ответственность за ошибку на искусственный интеллект.

В воскресенье оба издания со ссылкой на министерство обороны республики опубликовали короткие сообщения с заголовком, что в Коуволе были сбиты якобы российские беспилотники, при этом в пресс-релизе ведомства принадлежность дронов не указывалась. Позднее финские власти сообщили, что на территории страны упали два украинских беспилотника.

« "Ошибка связана с нашим инструментом искусственного интеллекта, и важно открыто об этом сообщить. Как главный редактор, я приношу извинения нашим читателям за произошедшее", - написала главный редактор Helsingin Sanomat Эрья Юляярви в редакционной статье.

По ее словам, ошибка была исправлена в течение трех минут после публикации. Главред сообщила, что инструмент искусственного интеллекта неверно обработал релиз министерства обороны, после чего сообщение было опубликовано без дополнительной проверки журналистами.