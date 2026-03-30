Эксперт рассказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

© REUTERS / Sasu Jarnstedt Изображение беспилотника на экране во время пресс-конференции в Коуволе, Финляндия

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря или с территории самой Финляндии, считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

Ранее власти Финляндии подтвердили, что два украинских дрона упали на территории республики.

"Я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели. Пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом, и финское руководство предоставило свое воздушное пространство", - сказал Джерелиевский газете ВЗГЛЯД

При этом эксперт счел сомнительной версию, что дроны просто сбились с курса.