Белый дом не ответил на вопрос о применении США наземных мин против Ирана

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась ответить на вопрос, одобрил ли президент США Дональд Трамп применение военными США американских наземных мин в военных действиях против Ирана.
"У меня нет комментариев по поводу этих сообщений на сегодняшний день", - сказала Левитт по время пресс-брифинга, отвечая на вопрос, одобрил ли Трамп применение наземных мин против Ирана.
Ранее газета Washington Post утверждала, что в жилых районах на юге Ирана были обнаружены американские наземные противотанковые мины BLU-91/B. По данным экспертов издания, это первый случай масштабного применения США подобного оружия за последние десятилетия. Отмечалось, что мины могли быть сброшены для блокировки передвижных ракетных установок в районе города Шираз, что уже привело к жертвам среди гражданского населения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.