Запад не прекращает давления на Республику Сербскую, заявил Додик

БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Запад не прекращает давления на Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил в интервью РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Запад и ЕС продолжают быть деструктивными, не прекращают свою разрушительную деятельность и планы в отношении Республики Сербской и всего того, чем она является. Каждый день они предъявляют к нам требования, которые против нас и показывают их недружественное отношение к Республике Сербской и сербскому народу", - сказал РИА Новости Додик.
Ранее он заявлял, что после выборов в ноябре президента РС БиГ и победы его соратника Синиша Карана оппоненты получили "двух Додиков", которые будут бороться за права РС БиГ. Уход с поста проведение волеизъявления стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.
Суд БиГ в Сараево в феврале 2025 года признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.