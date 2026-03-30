Додик рассказал о надежности поставок энергоносителей из России - РИА Новости, 30.03.2026
05:12 30.03.2026
Додик рассказал о надежности поставок энергоносителей из России
Додик рассказал о надежности поставок энергоносителей из России - РИА Новости, 30.03.2026
Додик рассказал о надежности поставок энергоносителей из России
Снабжение Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) энергоносителями надежно только через территорию Сербии из России, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T05:12:00+03:00
2026-03-30T05:12:00+03:00
сербия
хорватия
россия
в мире, сербия, хорватия, россия, милорад додик
В мире, Сербия, Хорватия, Россия, Милорад Додик
Додик рассказал о надежности поставок энергоносителей из России

Додик: снабжение Республики Сербской энергоносителями надежно только из России

БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. Снабжение Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) энергоносителями надежно только через территорию Сербии из России, заявил в интервью РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Основу своего снабжения видим в подключении "Восточного соединения" (на газ из РФ через ГТС Сербии – ред.) … Единственное серьезное, долгосрочное и качественное снабжение энергоносителями можем ожидать только с востока через Сербию", - сказал Додик.
Милорад Додик
ЕС неразумно отказался от дешевых энергоносителей из России, заявил Додик
28 марта, 04:51
В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов кубометров получает Республика Сербская БиГ, остальное – мусульманско-хорватская Федерация БиГ.
В 2022 года Совет министров БиГ (правительство) обсуждал два проекта интерконнекции – соединительных газопроводов. "Восточное" подключение к российскому газу из ГТС Сербии ориентировочной стоимостью 250 миллионов евро планировалось у города Биелина.
Альтернативой является "Южное соединение" с ГТС Хорватии на границе, в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций.
В январе 2025 года депутаты парламента мусульмано-хорватской части страны - Федерации БиГ приняли закон "О южном соединении", который убрал юридические препятствия для строительства соединительного газопровода с Хорватией.
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
Вулин назвал дату переговоров России и Сербии по поставкам газа
27 января, 04:05
 
В миреСербияХорватияРоссияМилорад Додик
 
 
