Додик выступил с решительным заявлением о победе России

БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что сербы видят в победах России и некие собственные победы.
«
"Россия как страна и президент (России - ред.) имеют право проводить суверенную политику, бороться за права РФ и российского народа. Это помогает нам, сербам, видеть в той борьбе, которую ведет российский народ, и некие наши победы, которые не были возможны, когда весь мир напал на Сербию и Республику Сербскую", - сказал РИА Новости Додик.
Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
