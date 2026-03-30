Милорад Додик: в Москве 9 мая поддержим борьбу против искажения истории - РИА Новости, 30.03.2026
10:00 30.03.2026 (обновлено: 10:34 30.03.2026)
Милорад Додик: в Москве 9 мая поддержим борьбу против искажения истории
Милорад Додик: в Москве 9 мая поддержим борьбу против искажения истории - РИА Новости, 30.03.2026
Милорад Додик: в Москве 9 мая поддержим борьбу против искажения истории
Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик рассказал в интервью РИА Новости об РИА Новости, 30.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045940289_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_144825eb082c5d8d001823142372f4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Милорад Додик: в Москве 9 мая поддержим борьбу против искажения истории

Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик рассказал в интервью РИА Новости об ожиданиях от поездки в Москву на 9 мая, отношении боснийских сербов к президенту России Владимиру Путину и СВО, нападках Запада на боснийских сербов, ошибках Европы в введении санкций против РФ, а также о планах Республики Сербской по развитию сотрудничества с Россией.
Вы сообщали о планируемой поездке на День Победы 9 мая в Москву, расскажите, пожалуйста, о содержании предстоящего визита.
– Меня всегда радует возможность посетить Москву. Это место, где мне хорошо, и где мои лучшие, дорогие друзья. На этот раз причина поехать – долг патриота и поддержка борьбы против тех, кто хочет провести ревизию истории, посеять заблуждения у молодежи через СМИ. Для меня всегда большая честь быть там в день, когда мы добились великой Победы над фашизмом, во что российский народ внес наибольший вклад. Верю, что у меня будет возможность стать частью программы, мы готовы в обычной обстановке говорить о важных вещах, подтвердить нашу дружбу. Мы очень высоко ценим вклад Российской Федерации, президента Владимира Путина, в нашу дружбу, все то, что составляет наши отношения на стратегическом уровне. Мы строим и строили эти отношения в обстоятельствах, весьма непростых для нас в Республике Сербской и РФ. Но мы не отказывались демонстрировать наше единство и нашу совместную приверженность общим целям.
Прежде всего, Россия как страна, и президент имеют право проводить суверенную политику, бороться за права РФ и российского народа. Это помогает нам, сербам, видеть в той борьбе, которую ведет российский народ, и некие наши победы, которые не были возможны, когда весь мир напал на Сербию и Республику Сербскую. Здесь они отрабатывали то, что сейчас пытаются сделать на Украине, прорваться дальше в Россию, добраться до ее ресурсов и разделить Россию, как они давно планировали. Мы это давно поняли, поэтому наша поддержка с самого начала – на стороне президента Путина, его команды, Российской Федерации и народа. СВО с самого начала получила поддержку нашего народа. Мы никогда не позволяли, чтобы в повестку форума, где мы участвуем, включался вопрос о присоединении к санкциям ЕС, как от нас требовали. Мы не хотим быть частью послушной Западу политики, направленной на реализацию их "либеральных" целей в ущерб суверенитету России и ее права на самозащиту. Эти вещи живут в нас и останутся жить, мы продолжаем твердо стоять на позиции поддержки президента Путина и РФ в достижении целей СВО.
Конечно, мы очень хотим, чтобы наше экономическое сотрудничество развернулось, чтобы эти неразумные и несправедливые санкции Запада против РФ, которые не дают нам возможности сотрудничать, как можно скорее были отменены. Однако теперь ясно, что эти санкции наносят больше вреда тем, кто их ввел, а не России. Конечно, лучше бы их не было, чтобы люди, государства и народы свободно работали, без какой-либо возможности им в этом помешать.
Поэтому речь идет о новой поездке в Россию, новых разговорах и демонстрации нашей приверженности единству. Хочу там снова подтвердить поддержку России и российскому народу в том, чтобы завершить СВО так, как планировали, и установить положение, отвечающее интересам РФ. Надо сказать, что сегодня Россия представляет собой синоним для "новой цивилизации". Ее защитил президент Путин, который не позволил западной истерии ЕС и предшествующих администраций США, направленных на суверенные государства, взять их под контроль. Такова была цель и в отношении России, но они не учли патриотизма россиян, с их президентом и решимостью защищать суверенитет РФ. Они думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства, а потом наткнулись на "крепкий орешек", который называется Российской Федерацией, российским народом и Владимиром Путиным.
Вы ожидаете встречи с президентом Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, или планируете встречи с кем-то еще в ходе поездки?
– Это сейчас вопрос протокола, но я, во всяком случае, хочу снова увидеть своих друзей.
Удалось ли вам стабилизировать ситуацию в Республике Сербской, поскольку были отменены санкции со стороны США, переизбрано правительство РС БиГ во главе с премьером Савой Миничем?
– Запад и ЕС продолжают быть деструктивными, не прекращают свою разрушительную деятельность и планы в отношении Республики Сербской и всего того, чем она является. Каждый день они предъявляют к нам требования, которые против нас и показывают их недружественное отношение к Республике Сербской и сербскому народу.
Немного изменилась ситуация, стало несколько легче с новой администрации в США, чьи усилия не вмешиваться во внутренние дела других стран мы поддерживаем. Мы считаем, что открыли с ними диалог, который может и должен привести к более стабильной позиции для Республики Сербской. Я думаю, что там сейчас больше понимания объективных обстоятельств, а не выдуманных, ложных историй о сербах, которые до сих пор преобладали в нарративе администрации США.
Мы показали здесь, что за давлением ЕС и особенно ФРГ, стоят их недобрые намерения дестабилизировать все Балканы и использовать в своих целях. На это раз не как Гитлер, танками, но по-другому, как они это придумали, либерально. Мы смогли показать им, что их союзники, бошняки (Политики в Сараево. – Прим. ред.), ни своими интригами и противозаконными действиями не смогли дестабилизировать РС.
Сегодня мы институционально в полном объеме, очень стабильны. Готовимся к новым выборам осенью, на которых снова победим. Им удалось сместить Милорада Додика с поста президента, но то, что сейчас я чувствую, идя по Республике Сербской и встречаясь с народом – кажется, что я больше президент чем когда-либо был. В любом случае Республика Сербская сегодня может спокойно говорить о своих проблемах, с решимостью отвергает любую несправедливость, которую нам пытаются навязать.
Вы уже представляете себе, кого будете выдвигать на предстоящих в октябре всеобщих выборах кандидатом от сербов в президиум БиГ и кандидатом в президенты Республики Сербской?
– Об этом еще очень рано говорить. Согласен говорить вам об этом, когда придет время, в конце мая, июне.
Ощущаете ли вы энергетический кризис, рост цен на нефть, газ, как Республика Сербская выдерживает в этой ситуации?
– Здесь цены растут, у людей растет беспокойство. Все ожидают проблем в этом плане, и мы ожидаем, видим снижение транспортного сообщения. ЕС "вносит свой вклад" тем, что нашим перевозчикам запрещает въезд в течение года, разрешая только на срок 90 дней в году. На нашем примере видно, что Европа ввела ограничения больше, чем в самые мрачные времена коммунизма и посредством НКО разрушила свое общество и проводила неразумную политику по вопросу энергоносителей, исключив очень дешевые энергоносители из России.
Европа сейчас оказалась в такой позиции, что платит за энергоносители гораздо больше. Европа настояла на своей глупости, пытаясь сохранить санкции против РФ. Теперь единственный выход для европейских потребителей в вопросе нефти и нефтепродуктов надо искать в России. Но они остаются идеологически запутанными в стремлении идти до конца и самоуничтожения. Думаю, что независимо от того, как это было, Россия должна сейчас воспользоваться своим правом и не делать никаких уступок европейским потребителям, они этого не заслуживают со стороны РФ.
Каковы перспективы газификации Республики Сербской с учетом одобренного на уровне БиГ "Южного соединения" через Хорватию на поставки СПГ из США, отказались, ли вы от проекта нового газопровода для российского газа из Сербии, "Восточного соединения"?
– Этот газопровод через Хорватию, который проходит около Мостара, так далеко от нас, нас это не интересует. Мы поставили принципиально вопрос, что если они хотят это строить, то пусть строят. А мы и далее основу своего снабжения видим в подключении "Восточного соединения". Мы ведем некоторую работу, но в нынешних условиях это очень тяжело, учитывая трудности с инвестированием и остального давления, которое оказывается Западом. Но мы считаем, что единственное серьезное, долгосрочное и качественное снабжение энергоносителями можем ожидать только с востока через Сербию. Мы – не большие потребители, но наше право выбирать и обеспечить наиболее качественное снабжением газом и другими энергоносителями.
