В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника из Грузии, который воевал на стороне ВСУ с марта 2022 года, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази... По версии следствия, в марте 2022 года Хабази через пограничный пункт пропуска Польши прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в Грузинский национальный легион *... До января 2026 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих РФ в различных точках боевого соприкосновения", - говорится на сайте Генпрокуратуры.
Размер полученного наемником вознаграждения превысил 3,6 миллиона рублей. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), объявлен в международный розыск, заочно арестован.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд
22 декабря 2025, 12:35