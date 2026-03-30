В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника из Грузии, который воевал на стороне ВСУ с марта 2022 года, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Размер полученного наемником вознаграждения превысил 3,6 миллиона рублей. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), объявлен в международный розыск, заочно арестован.