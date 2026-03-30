В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника - РИА Новости, 30.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 30.03.2026 (обновлено: 16:39 30.03.2026)
В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника
В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника - РИА Новости, 30.03.2026
В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника из Грузии, который воевал на стороне ВСУ с марта 2022 года, сообщили в Генпрокуратуре РФ. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T16:38:00+03:00
2026-03-30T16:39:00+03:00
россия
донецкая народная республика
грузия
россия, донецкая народная республика, грузия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу грузинского наемника

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу грузинского наемника

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по делу наемника из Грузии, который воевал на стороне ВСУ с марта 2022 года, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего гражданина Грузии Кобы Хабази... По версии следствия, в марте 2022 года Хабази через пограничный пункт пропуска Польши прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в Грузинский национальный легион *... До января 2026 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих РФ в различных точках боевого соприкосновения", - говорится на сайте Генпрокуратуры.
Размер полученного наемником вознаграждения превысил 3,6 миллиона рублей. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), объявлен в международный розыск, заочно арестован.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд
22 декабря 2025, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГрузияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
