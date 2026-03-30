Греческий депутат получил четыре года тюрьмы за избиение коллеги

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Греческий депутат Константинос Флорос был приговорен к четырем годам лишения свободы за избиение в апреле 2024 года депутата от правой партии "Греческое решение" Василиса Грамменоса, сообщает в понедельник газета "Катимерини"

"Ему был назначен приговор в четыре года лишения свободы", - говорится в материале издания.

Кроме того, с депутата взыскали 1,6 тысячи евро судебных издержек, сообщает "Катимерини".

Как уточняет газета, депутата судили за тяжкое преступление - применение насилия в отношении депутата при исполнении им своих обязанностей. Прокурор требовал для Флороса пятилетнего заключения, однако суд принял во внимание смягчающий фактор – законопослушное поведение депутата.

Сам депутат в суде объяснил свой поступок тем, что Грамменос оскорбил его мать. Флорос также назвал неправильным то, что в суде рассматривается вопрос личных взаимоотношений просто потому, что инцидент произошел в парламенте, однако признал ошибочность своих действий.

"Я действовал импульсивно, поддавшись тому, что услышал о своей матери, моя реакция была неправильной… Если я перед кем-то и должен был извиняться, так это перед своей матерью, если бы тогда я ее не защитил", - приводит газета слова Флороса.

Флорос добавил, что он не может извиниться перед Грамменосом, потому что в отношении него действуют некие "ограничительные меры".