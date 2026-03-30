В Чечне два горных села остались без транспортного сообщения из-за дождей - РИА Новости, 30.03.2026
23:37 30.03.2026
В Чечне два горных села остались без транспортного сообщения из-за дождей
В Чечне два горных села остались без транспортного сообщения из-за дождей
Два населенных пункта Шатойского района в Чечне остались без транспортного сообщения, света и газа из-за продолжительных дождей, сообщил глава района Руслан... РИА Новости, 30.03.2026
происшествия
шатойский район
рамзан кадыров
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 мар - РИА Новости. Два населенных пункта Шатойского района в Чечне остались без транспортного сообщения, света и газа из-за продолжительных дождей, сообщил глава района Руслан Акаев.
"В результате происшествия два населенных пункта Дай и Нохчи-Келой оказались отрезанными от транспортного сообщения, без света и газа остаются 70 и 45 абонентов соответственно", - сообщил журналистам Акаев.
По его словам, протяженность аварийного участка составляет около 150 метров. Жителям населенных пунктов организована доставка продовольствия в случае необходимости, также для обеспечения передвижения обустроена плотина для пешего перехода.
"Работы продолжаются, планируется завершить основные мероприятия к завтрашнему вечеру", - отметил глава района.
В воскресенье, 29 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
В Чечне выставили посты на мостах и опасных участках рек из-за ливней
