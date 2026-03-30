https://ria.ru/20260330/chp-2083876340.html
В Чечне два горных села остались без транспортного сообщения из-за дождей
Два населенных пункта Шатойского района в Чечне остались без транспортного сообщения, света и газа из-за продолжительных дождей, сообщил глава района Руслан... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T23:37:00+03:00
происшествия
шатойский район
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_d5b1689e40b95ca54237f95c1198ea62.jpg
https://ria.ru/20260328/chechnya-2083533165.html
шатойский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155174/53/1551745308_72:0:1760:1266_1920x0_80_0_0_9cbcd7350cd94395e362ffa3ec212755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ГРОЗНЫЙ, 30 мар - РИА Новости. Два населенных пункта Шатойского района в Чечне остались без транспортного сообщения, света и газа из-за продолжительных дождей, сообщил глава района Руслан Акаев.
"В результате происшествия два населенных пункта Дай и Нохчи-Келой оказались отрезанными от транспортного сообщения, без света и газа остаются 70 и 45 абонентов соответственно", - сообщил журналистам Акаев.
По его словам, протяженность аварийного участка составляет около 150 метров. Жителям населенных пунктов организована доставка продовольствия в случае необходимости, также для обеспечения передвижения обустроена плотина для пешего перехода.
"Работы продолжаются, планируется завершить основные мероприятия к завтрашнему вечеру", - отметил глава района.
В воскресенье, 29 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров
ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.