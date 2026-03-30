В Чечне два горных села остались без транспортного сообщения из-за дождей

ГРОЗНЫЙ, 30 мар - РИА Новости. Два населенных пункта Шатойского района в Чечне остались без транспортного сообщения, света и газа из-за продолжительных дождей, сообщил глава района Руслан Акаев.

"В результате происшествия два населенных пункта Дай и Нохчи-Келой оказались отрезанными от транспортного сообщения, без света и газа остаются 70 и 45 абонентов соответственно", - сообщил журналистам Акаев.

По его словам, протяженность аварийного участка составляет около 150 метров. Жителям населенных пунктов организована доставка продовольствия в случае необходимости, также для обеспечения передвижения обустроена плотина для пешего перехода.

"Работы продолжаются, планируется завершить основные мероприятия к завтрашнему вечеру", - отметил глава района.