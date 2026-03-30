Появились подробности по делу о найденных в Подмосковье мертвых супругах

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Супружеская пара, чьи тела нашли в Подмосковье, характеризовалась положительно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, семья положительно характеризовалась. Причина смерти будет установлена в ходе расследования", - сказал собеседник агентства.

По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности", жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.