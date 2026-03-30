Депутат прокомментировал заявление Фицо о блокировке санкций против России

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Словакия и Венгрия защищают свои интересы в Евросоюзе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины

"Неправильно говорить, что они (Словакия и Венгрия - ред.) защищают наши интересы. Они целиком и полностью защищают свои интересы, которые пересекаются с поставками наших энергоресурсов им. Они понимают, что без этого их страны не достигли бы таких результатов, которые они имеют сегодня. Что исторически они всегда жили во многом за счет этого", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру"

По словам депутата, в Словакии и в Венгрии осознают, что нынешняя политика ЕС разрушает выстроенные экономические отношения.

"Это противоречит полностью интересам народов этих двух стран, поэтому они защищают эти позиции, понимая, что все остальное только вредит миру, вредит экономическим отношениям в Европе. И пытаются это доказывать остальным, понимая пагубность проводимой Евросоюзом политики", - заключил Чепа.