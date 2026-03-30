Биолог предупредил о цветах, вызывающих головные боли
2026-03-30T05:05:00+03:00
Биолог Филин: нарциссы и гиацинты могут вызвать головные боли и головокружение
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Нарциссы и гиацинты могут вызвать у чувствительных людей головные боли и головокружение из-за специфического запаха, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.
"Цветущие растения, которые в дикой природе не встречаются, но их очень часто любят дарить весной в виде букетов, например, нарциссы и гиацинты, у которых очень сильный запах, который в большой концентрации может вызывать у чувствительных людей головокружения и головные боли", - сказал агентству Филин.
Биолог отметил, что их сок ядовит и при попадании в организм человека может приводить к плохим последствиям.
"Совет такой: если вам подарили букетики, и вы их, например, подрезали, помойте после этого хорошо руки, чтобы случайно не отравиться, и, конечно, держите эти растения от детей подальше", - призвал Филин.