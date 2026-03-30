Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин - РИА Новости, 30.03.2026
14:28 30.03.2026
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин
Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Билайн запустил акцию*, которая позволяет пользователям самостоятельно вернуть средства, если их что-то не устроило в работе связи, сообщает пресс-служба оператора.
Подобная схема впервые появляется на российском телеком-рынке: возврат средств осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя.
Эта опция доступна клиентам обновленной подписки Bee (би), которые подключили ее или перешли на ее со своим номером с 26 марта до 31 августа 2026 года. Механика акции максимально проста: пользователь нажимает кнопку в приложении, после чего оператор возвращает деньги за день использования связи. Если абонентская плата списывается посуточно — возвращается стоимость суток. Если оплата внесена сразу за месяц, клиенту начисляется 1/30 от месячной стоимости. Средства зачисляются на бонусный баланс, срок их действия не ограничен — их можно использовать для оплаты абонентской платы по подписке. Воспользоваться функцией можно до 50 раз в течение года, но не чаще одного раза в сутки.
"Мы считаем, что отношения оператора и клиента должны строиться на заботе и доверии. Если человека что-то не устроило в работе связи, у него должна быть возможность быстро вернуть деньги за этот день — без заявлений, проверок и длительных разбирательств. Достаточно одной кнопки в приложении", — отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.
Этот запуск является частью масштабного изменения подхода к взаимодействию с клиентами — в сторону большей прозрачности, доверия и контроля со стороны пользователя. Развитие подобных решений — часть стратегического подхода к сервисам связи, при котором пользователи получают больше прозрачности и инструментов управления своими услугами.
*Акция проводится в период с 26.03.2026 г. по 31.08.2026 г. на территории всех субъектов РФ, где присутствует сеть Билайна.
Организатор акции (ПАО "Вымпелком") вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять условия и сроки проведения акции. Информация о порядке проведения акции, изменениях и правила акции публикуются на сайте beeline.ru.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTVTGenzcF
 
