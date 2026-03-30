Над российскими регионами уничтожили 98 украинских беспилотников

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 20.00 мск в понедельник сбили 98 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.