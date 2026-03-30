В США бензин продолжает дорожать на фоне конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Средняя стоимость бензина в США продолжает увеличиваться на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, выяснило РИА Новости на основе данных Американской автомобильной ассоциации (AAA).
Средняя цена по состоянию на понедельник составила 3,98 доллара за галлон (3,8 литра), что выше показателя, зафиксированного неделю назад, и более чем на 6% превышает показатель двухнедельной давности.
Дороже всего топливо в западной части Штатов: в Калифорнии средняя цена достигла 5,869 доллара за галлон, в штате Вашингтон - 5,322 доллара, в Неваде - 4,902 доллара.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.