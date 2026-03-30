Выпускные концерты Академии Русского балета имени Вагановой пройдут в июне
Выпускные концерты Академии Русского балета имени Вагановой пройдут 18 и 19 июня
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воспитанники Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой выступят с выпускными концертами на сцене Государственного Кремлевского дворца 18 и 19 июня, сообщает пресс-служба Академии.
Программа концерта в двух отделениях включает в себя образцы современной и классической хореографии.
В первом отделении будет представлен одноактный бессюжетный балет "Баллады" на музыку Фредерика Шопена, хореография Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского (2026). Посвящен творческому союзу — 110-летию со дня рождения балерины и педагога Софьи Головкиной и 140-летию со дня рождения хореографа Федора Лопухова. Также в программе — "Детское Раs de deux" на музыку Петра Чайковского, хореография Марата Газиева и Николая Цискаридзе (2014), а также "Классическая симфония" на музыку Сергея Прокофьева, хореография Леонида Лавровского, редакция Михаила Лавровского (2017).
Во втором отделении покажут сюиту из балета "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса, в редакции Николая Цискаридзе (2026).
В концерте примет участие симфонический оркестр, дирижер – Валерий Овсяников (Мариинский театр).
Ректором Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой является премьер Большого театра, народный артист России, лауреат Государственных премий Николай Цискаридзе. Первый проректор, художественный руководитель — прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Жанна Аюпова.